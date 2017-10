Kürbisse immer beliebter: Nicht nur an Halloween

Frau hält einen Kürbis hoch. Foto: Andreas Arnold/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Egal, ob als Suppe oder in Teigtaschen - das Geschäft mit Kürbissen in Rheinland-Pfalz wächst. «Kürbis ist im Moment in aller Munde», sagte Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd in Mainz.