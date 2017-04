Kuh verletzt Bauer schwer

Sieht friedlich aus, kann aber gefährlich werden: Wenn eine Kuh ihre Kälber beschützen will, attackiert sie manchmal auch Wanderer. Foto: Andrea Warnecke

(Bachem/Wadern (dpa/lrs)) Wohl weil sie ihr frisch geborenes Kalb schützen wollte, hat eine Kuh im saarländischen Bachem einen Bauern schwer verletzt. Der 48 Jahre alte Nebenerwerbslandwirt hatte am späten Freitagabend auf einer Weide dem wenige Stunden alten Kalb einen Ohrchip verpassen wollen. Dabei wurde er von dem Muttertier unerwartet angegriffen, wie die Polizei in Wadern am Sonntag mitteilte.