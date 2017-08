Kunst für alle: Saarbrücken hat jetzt einen «Urban Artwalk»

Gestaltete Hauswand in Saarbrücken. Foto: Oliver Dietze/Archiv Foto: dpa

(Saarbrücken (dpa/lrs)) Saarbrücken ist bunter geworden. Zwölf große Hausfassaden in der Innenstadt sind von 16 Urban-Art-Künstlern aus aller Welt in den vergangenen Wochen in Kunstwerke verwandelt worden.