LKA-Phantombildzeichner will Phantomvideos machen - Noch keine heiße Spur beim Banküberfall von Oberkail

(dpa/lrs) — Nach dem 3D-Phantombild soll nun das Phantomvideo kommen: Bei der Jagd auf Verbrecher könnten nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Phantombildzeichners Uwe Kinn bald auch Bewegtbilder helfen, mit denen eine Tat virtuell nachgestellt wird. Der Täter solle dabei als dreidimensionales Ganzkörper-Modell (Avatar) abgebildet werden, um ihn und Geschehnisse am Tatort „noch mal sichtbarer“ zu machen, sagte der Experte des Landeskriminalamtes der Deutschen Presse-Agentur. Dies könne dazu beitragen, dass sich Zeugen meldeten — oder dass ein Täter erkannt werde.

„Das einzige Puzzlestück, das mir noch fehlt, und an dem ich intensiv am Arbeiten bin, ist die Animation“, sagt der Erfinder einer einzigartigen Software, der Geminus-Datenbank, die solche dreidimensionalen Verfahren erst möglich macht. „Da werden wir dann nicht nur die Position und die Lage mit reinnehmen können, sondern auch Sachen wie einen speziellen Gang und die Handlung“, sagt der 44-Jährige. Voraussetzung dafür seien gute Zeugenaussagen und möglicherweise Videoaufnahmen einer Kamera am Tatort.



Vor gut vier Wochen kam erstmals eines von Kinns dreidimensionalen Phantombildern bei der Fahndung nach einem Bankräuber zum Einsatz. „Das Besondere dabei ist: Wir haben ein vollständig dreh- und schwenkbares 360-Grad-Modell vom Kopf des Täters.“ Der nächste logische Schritt sei Virtual Reality. „Ich sehe in der Visualisierung eine Chance, dass neue Aspekte reinkommen.“ Tathandlungen in 3D nachzustellen, werde er vermutlich im Jahr 2018 geschafft haben.



Das Zeichnen sei aber auch bei dreidimensionalen Verfahren nach wie vor das A und O, sagte Kinn, der seit 1996 beim LKA als Zeichner arbeitet. Die neue Technologie helfe lediglich, gezeichnete Inhalte auf mehrere Perspektiven zu übertragen. „Am Ende bleibt die Rekonstruktion das, was das Phantombild wäre: Eine subjektive Beurteilung des Ganzen“, sagte der gebürtige Moselaner.



An dem neuen digitalen Verfahren, das als Patent angemeldet wurde, wurde laut Kinn bereits national und international, beispielsweise aus Frankreich, Interesse angemeldet. „Ich sage immer, Geminus kann sowohl eine Ergänzung als auch ein Ersatz sein. “ Und: „Das 3D-Projekt ist kein Hollywood. Es bleibt auf einem gewissen Level und geht nicht weiter in die Tiefe als das, was der Zeuge bieten kann.“



Im Fall des Banküberfalls vom 1. Februar im Eifelort Oberkail hat das 3D-Phantombild die Ermittler noch nicht auf die Spur gebracht. „Die Ermittlungen laufen noch“, sagte der Sprecher des Trierer Polizeipräsidium, Uwe Konz. Die neuen Fahndungsansätze seien hier „sehr geeignet“, weil man sie auch international einsetzen könne. Man gehe davon, aus, dass die beiden Männer, die die Bank überfallen haben, international agierten. „Da ist schon Potenzial dahinter.“



Kinn war bis vor kurzem der einzige Phantombildzeichner in Rheinland-Pfalz und fertigt derzeit im Jahr rund 150 Bilder an. Nach seiner Auffassung könne bei Sexualdelikten jedes dritte Bild zur Aufklärung der Tat führen. Er wird seit 1. März von einer weiteren Kollegin im LKA unterstützt, da die Nachfrage nach Phantombildern stetig angestiegen ist.