Ladendieb bedroht in Mayen Detektiv mit geklauter Axt

Eine Polizeibeamtin. Foto: Arne Dedert/Archiv Foto: dpa

(Mayen (dpa/lrs)) Nachdem er in einem Supermarkt in Mayen bei Koblenz auf frischer Tat beim Alkoholklau erwischt worden war, hat ein Dieb den Ladendetektiv mit einer Axt bedroht. Der Detektiv hatte den Mann am Samstag dabei beobachtet, wie er eine Flasche Whisky mitgehen