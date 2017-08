Land arbeitet an Konzept zu minderjährigen Terrorverdächtigen

Im Fall eines terrorverdächtigen Jugendlichen will Rheinland-Pfalz seine Erfahrungen für die anderen Bundesländer in einem Konzept aufbereiten. Das Land habe Erfahrungen gesammelt, die Behörden in anderen Ländern zur Verfügung gestellt werden sollten, sagte Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Es könne ja nicht ausgeschlossen werden, dass ein solcher Fall noch einmal auftrete.An dem Konzept wirken die Sicherheits- und Justizbehörden sowie die Kommunen mit. Das Familienministerium bringe vor allem die Erfahrungen in der Kinder- und Jugendhilfe mit ein, sagte Spiegel. Sie habe der Jugend- und Familienministerkonferenz Unterstützung angeboten und zur Mitarbeit eingeladen - «es ist wichtig, dass man sich da bundesweit Gedanken macht».



Mit Blick auf die zeitweise Betreuung des Minderjährigen durch einen Mann mit Kontakten zu Salafisten verlangte CDU-Oppositionschefin Julia Klöckner umfassende Sicherheitsüberprüfungen. «Ich bin erstaunt, dass es für Betreuer solcher Jugendlicher nicht schon die Vorgabe einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung gab», sagte Klöckner der Deutschen Presse-Agentur. «Ich fordere sie auch für weitere Fälle wie bei Imamen, die als Gefängnisseelsorger arbeiten.»



Der heute 13-Jährige soll 2016 versucht haben, einen Sprengsatz nahe dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt abzulegen. Er wurde in einer Einrichtung zweieinhalb Monate lang von einem Psychologen mit Salafismusverdacht betreut. Als der Verdacht bei einer nachträglichen Sicherheitsüberprüfung herauskam, wurde er abgezogen. Nun will das Land alle Betreuer ähnlicher Fälle strenger prüfen.



Die Sicherheitsfrage in dem Fall darf nach Ansicht Klöckners nicht auf die Stadt geschoben werden. «Bei dem 13-jährigen mutmaßlichen Bombenbauer in Ludwigshafen geht es nicht nur um das Kindeswohl, sondern auch um das Wohl und die Sicherheit aller», sagte sie. Immer mehr Jüngere würden radikalisiert. Das Integrationsministerium hatte erklärt, dass die Verantwortung für die Betreuung des Jungen beim Jugendamt der Stadt liege. Klöckner bekräftigte die Forderung nach einem umfassenden Netzwerk zur Prävention gegen Islamismus. «Das hat die Landesregierung immer noch nicht eingeführt.»