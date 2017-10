Land richtet neue Zentralstelle gegen Terrorismus ein

Herbert Mertin (FDP) spricht während einer Plenarsitzung. Foto: Arne Dedert/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Mit einer neuen Landeszentralstelle gegen Terrorismus und Extremismus soll die Strafverfolgung in Rheinland-Pfalz schlagkräftiger werden. Justizminister Herbert Mertin (FDP) will Einzelheiten dazu am Freitag kommender Woche vorstellen.