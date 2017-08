Landesparteitag der Linken: Was den Vorsitzenden bei der Ampelkoalition fehlt

3,67 Prozent: Das kümmerliche Ergebnis bei der Landtagswahl 2016 bedeutete für die Linke in Rheinland-Pfalz, sich zum wiederholten Male mit der Rolle der außerparlamentarischen Opposition begnügen zu müssen. Jochen Bülow bedauert das im Gespräch mit dem TV beim Landesparteitag der Linken in Kaiserslautern am Samstag. In der AfD, die den Einzug in den Landtag schaffte, sieht er eine "ultra-rechte Partei", die Einfluss ausübe und der es an dem linken Gegenpol im Mainzer Landtag fehle.



Die Landesregierung kritisiert er für deren Schaffen nach etwas mehr als einem Jahr. Der Doppelhaushalt 2017/18 sei langweilig, ein im Wahlkampf versprochener Aufbruch sei darin nicht zu erkennen. Die Regierung enttäusche besonders in der Bildungspolitik, wo sie sich mit etlichen Zeitverträgen für Lehrer begnüge. Das linke Bildungsministerin in Thüringen mache vor, wie man trotz knapper Kassen 1500 neue Lehrer bis 2019 einstellen könne. Stillstand sieht Bülow auch in der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, besonders auf dem Land. "Ich bin Realist genug, dass auf Dörfern nicht plötzlich der schicke Bus mit Stereo-Beschallung und W-Lan vorfährt. Aber der Bus, der in Dörfern nur zweimal am Tag kommt und für die zwei, drei Männeken an der Haltestelle 15-mal zu groß ist, ist nicht mehr zeitgemäß." Bülow spricht von einer Gemeinschaftsaufgabe, die das Land durch vereinzelte Pilotprojekte umkurve, "die nach einiger Zeit wieder verschwinden".



Die Linke im Land sieht Bülow gut von den Mitgliedern gut aufgestellt. Von Ende 2015 bis jetzt sei deren Zahl von 1541 auf 1604 gestiegen. Besonders die Wahl von US-Präsident Donald Trump und die anstehende Bundestagswahl am 24. September hätten für Zuwachs gesorgt. Nachholbedarf habe die Partei in den Kommunen, wo es in etlichen Ortsverbänden und Verbandsgemeinden an Politikern fehle, die sich für die Linke aufstellen. 100 kommunale Mandatsträger habe die Partei in Rheinland-Pfalz momentan, was nicht die Wahrnehmung erziele, wie die Partei es sich wünsche. Vor der Kommunalwahl 2019 müsse die Linke mehr Freiwillige finden. "In den Niederungen des Alltags geht es genau um die Fragen, was mit dem Feuerwehrauto, der Schule oder der Kita vor Ort passiert."



Mit David Schwarzendahl wählte die Linke im Land einen neuen stellvertretenden Parteivorsitzenden, nachdem der ehemalige Amtsinhaber Jörg Lobach (Bad Kreuznach) im Januar gestorben war. 79 von 94 Delegierten (84 Prozent) wählten den Mann aus Frankenthal.



Die Partei stimmt sich am Nachmittag auch für die Bundestagswahl ein: Am Nachmittag wird Oskar Lafontaine sprechen.