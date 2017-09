Landesregierung will mit Hochschulen die Regionen stärken

«Wir wollen junge Leute in der Region halten und auch hierher locken», sagte Dreyer am Mittwoch bei einem Besuch der Hochschule Kaiserslautern der Deutschen Presse-Agentur.



Investitionen wie zuletzt 135 Millionen Euro für den Ausbau der Hochschule Kaiserslautern seien eine gezielte Strukturmaßnahme zur Aufwertung der Region und zur Stärkung des ländlichen Raums. Die enge Vernetzung mit der regionalen Wirtschaft stelle sicher, dass die Betriebe etwa in der Westpfalz auch die benötigten Fachkräfte erhielten.

Rheinland-Pfalz sei abgesehen von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz kein Land mit einer traditionellen Wissenschaftskultur, sagte Dreyer. Umso wichtiger sei es, mit den verfügbaren Mitteln gezielte Akzente zu setzen. Dazu gehörten auch die Durchlässigkeit von der Berufsausbildung ins Studium und duale Studiengänge mit betrieblicher Ausbildung während der vorlesungsfreien Zeit.

Hochschulpräsident Hans-Joachim Schmidt sagte, die Hochschule bemühe sich darum, individuelle Lösungen zu finden, wenn junge Menschen aus persönlichen Gründen an der Aufnahme eines regulären Studiums gehindert seien. «Wir kämpfen um jedes Talent», sagte Schmidt. An seiner Hochschule mit Standorten in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken studieren 6200 Menschen in 50 Studiengängen.