Landeswahlausschuss lässt AfD und Linke zur Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz zu

(Mainz (dpa/lrs)) Die AfD und die Linke sind in Rheinland-Pfalz trotz Einwänden von Parteimitgliedern zur Bundestagswahl zugelassen. Der Landeswahlausschuss ließ am Freitag in Mainz die Wahlvorschläge von insgesamt 14 Parteien zu und wies vier ab. Dossier zum Thema: Bundestagswahl 2017