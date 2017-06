Landtag Rheinland-Pfalz würdigt Helmut Kohl

Geplant sind Reden von Landtagspräsident Hendrik Hering, Dreyer und CDU-Oppositionschefin Julia Klöckner sowie voraussichtlich von den Fraktionsvorsitzenden Alexander Schweitzer (SPD), Uwe Junge (AfD), Thomas Roth (FDP) und Bernhard Braun (Grüne). Dafür sind eineinhalb Stunden vorgesehen.

Eine solche parlamentarische Gedenkstunde, die Klöckner vorgeschlagen hatte, gab es nach Angaben des Parlaments in dieser Form bisher noch nicht. Kohl war am Freitag im Alter von 87 Jahren in Ludwigshafen-Oggersheim gestorben. Er war von 1963 bis 1969 Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz. Von 1966 bis 1974 leitete er den CDU-Landesverband, von 1969 bis 1976 war er Ministerpräsident.