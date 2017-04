Landtag in Mainz berät über Verkauf des Flughafens Hahn

Nachdem der Deal mit der weithin unbekannten Shanghai Yiqian Trading im vergangenen Sommer wegen mutmaßlichen Betrugs gescheitert war, verkaufte Rheinland-Pfalz seinen Airport-Anteil von 82,5 Prozent im März an eine Tochter des großen chinesischen Luftfahrtkonzerns HNA. Der rheinland-pfälzische Landtag muss dem Verkauf noch zustimmen. Er entscheidet heute in einer Sondersitzung in Mainz darüber.

CDU und AfD hatten sich Anfang April bei der Abstimmung der zuständigen Landtagsausschüsse enthalten und noch offene Fragen gesehen. In seinem Gutachten zum erfolglosen Verkauf 2016 erhebt der Rechnungshof Rheinland-Pfalz schwere Vorwürfe gegen die Landesregierung, vor allem das Innenministerium. Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte Fehler zugegeben, aber betont, die Prüfer hätten keine Vermögensschäden festgestellt. Bei der Frage nach einem möglichen Rücktritt hielt sich Lewentz am Dienstag bedeckt.

Am 5. Mai debattiert der Landtag in einer weiteren Sondersitzung über das Rechnungshofgutachten. Hessen hatte den Verkauf seines Anteils von 17,5 Prozent an die pfälzische Firma ADC zunächst verschoben.