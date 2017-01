Landtag kommt zum Gedenken an NS-Opfer zusammen

Außerdem spricht der stellvertretende Ministerpräsident Volker Wissing (FDP) in Vertretung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die als Bundesratspräsidentin an der zentralen Gedenkveranstaltung im Bundestag teilnimmt.

Dreyer betonte am Donnerstagabend in Mainz, das unvorstellbare Leid der NS-Opfer dürfe niemals vergessen werden. «Gerade in diesen Tagen sei zu erleben, wie schmal der Grat zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus verlaufe. Das zeigten «aktuelle unerträgliche Äußerungen zum Berliner Holocaust-Mahnmal und zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit». Sie bezog sich damit auf eine Rede des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke, in der dieser über das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesagt hatte: «Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.»

Peter Leyendecker (1898 bis 1978) aus Piesport ist vielleicht manchem als Heimatforscher in Erinnerung geblieben. Zum heutigen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus soll sein politisches und menschliches Engagement gewürdigt werden. In der Nazizeit war der Kommunist Verfolgung ausgesetzt, wurde aus dem Schuldienst entlassen. Der ehemalige Lehrer hat alsdann Menschen vor dem Zugriff der Gestapo geschützt. Nach dem Krieg wurde das kaum gewürdigt.