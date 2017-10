Landtagspräsident sieht Sanierung im Plan

«Wir gehen von Gesamtkosten von rund 60 Millionen Euro aus», sagte Hering am Dienstag in Mainz bei der Grundsteinlegung für einen neuen Anbau. Dies beinhalte die Kosten für Innenausstattung sowie anzunehmende Steigerungen der Baukosten.



Die reinen Baukosten waren mit 49 Millionen Euro veranschlagt worden, die neue Summe der Gesamtkosten wurde bereits im Juni genannt. Hering sagte, es sei geplant, das Gebäude im Jahr 2020 wieder zu öffnen. Zum Baustart vor zwei Jahren war eine Bauzeit bis zum Jahr 2019 angepeilt worden.

Der Neubau soll doppelt so viele Sitzungs- und Besucherräume wie bisher haben. Im Anbau sind ein Restaurant, Aufenthalts- und Besprechungsräume vorgesehen. Das Landtagsgebäude, das historische Deutschhaus, wurde 1729 bis 1740 erbaut. In dem Gebäude war 1793 die «Mainzer Republik» ausgerufen worden, die als erste Demokratie auf deutschem Boden gilt. Seit 1951 fanden dort 1330 Plenarsitzungen statt. Nun sind umfangreiche Arbeiten notwendig - für den Brandschutz, die Barrierefreiheit und die Technik. Während der Bauarbeiten tagt das Parlament im Landesmuseum in Mainz.