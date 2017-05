Landtagssitzung mit buntem Strauß von Themen

Die Prozessebteiligten im Koblenzer Neonazi-Prozess im Gerichtssaal. Foto: Thomas Frey/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Der geplatzte Neonazi-Prozess in Koblenz, die Jugendpolitik und vegane Ernährung - der rheinland-pfälzische Landtag diskutiert heute in Mainz über ein breites Themenspektrum. Bereits am Morgen steht eine von der CDU-Opposition beantragte aktuellen Debatte über die Aussetzung der vor fünf Jahren begonnenen Hauptverhandlung gegen mutmaßliche Neonazis vor dem Landgericht Koblenz auf dem Programm.