Langjähriger Landtagspräsident Joachim Mertes gestorben

Der frühere Landtagspräsident Joachim Mertes (SPD). Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Im Alter von 68 Jahren ist der frühere Landtagspräsident Joachim Mertes gestorben. Der SPD-Politiker sei am Montag in seinem Heimatort in Buch im Hunsrück einem schweren Krebsleiden erlegen, teilte die Landtagsverwaltung in Mainz mit. Die Abgeordneten wollen in ihrer Plenarsitzung am kommenden Mittwoch des Verstorbenen gedenken.