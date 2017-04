Langschläfer in lila Auto beißt hilfsbereiten Rentner

(Ludwigshafen (dpa/lrs)) Undank ist der Welten Lohn: Ein hilfsbereiter Rentner ist in Ludwigshafen von einem Unbekannten in der Finger gebissen worden. Der 64-Jährige hatte den Mann am Sonntag schlafend in einem abgestellten Auto entdeckt und vermutet, dass er Hilfe brauche.