Laptops, Bildschirme, Kameras: Gerichtssäle werden digital

(Mainz (dpa/lrs)) Die Gerichtssäle in Rheinland-Pfalz werden in den kommenden Jahren mit Laptops, Bildschirmen und Dokumentenkameras ausgestattet. Erprobt werden die Ausstattung und die elektronische Akte von Juni kommenden Jahres an am Landgericht Kaiserslautern.