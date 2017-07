Lastwagen-Unfall auf Autobahn 3 - 200.000 Euro Schaden

Foto: dpa

(Wiesbaden (dpa)) Bei einem Auffahrunfall mit zwei Lastwagen auf der Autobahn 3 ist am Donnerstag ein Sachschaden von rund 200.000 Euro entstanden. Ein 57-jähriger Lastwagenfahrer habe kurz hinter der Landesgrenze zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen am Elzer Berg in Fahrtrichtung Frankfurt verkehrsbedingt bremsen müssen, teilte die Polizei mit.