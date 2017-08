Leiche eines Neugeborenen in Müllcontainer gefunden

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist am 05.11.2014 Foto: Patrick Seeger/dpa ( +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Patrick Seeger (dpa)

(Ludwigshafen) Eine Angestellte eines Aussiedlerhofes in Harthausen hat in einem Müllcontainer die Leiche eines Neugeborenen gefunden. Die Frau habe am Samstag den Abfall trennen wollen, als sie das tote Baby fand, sagte ein Polizeisprecher in Ludwigshafen am Sonntag.