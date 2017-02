Lewentz stellt Sicherheitskonzept für Fastnacht in Rheinland-Pfalz vor

(SPD) jüngst in Mainz bei der Übergabe eines Karnevalordens. Heute stellt Lewentz das Sicherheitskonzept für die Fastnacht vor. Es solle gewährleisten, dass die Narren die Tage unbeschwert genießen können.

Lewentz sagte, dass die Gesellschaft durch die Anschläge verunsichert werden solle. Es sei wichtig, sich trotzdem weiter zusammen zu freuen und zu tanzen. Er selbst werde am Rosenmontag nicht in seiner Heimat im Rhein-Lahn-Kreis feiern, sondern - «mit Blick auf die besondere Herausforderungslage» - in Mainz sein.

Im vergangenen Jahr sicherten am Rosenmontag mehr als 3000 Beamte die Fastnacht in Rheinland-Pfalz. Allein in Mainz waren 1123 Polizisten zum Dienst eingeteilt, ehe dann der Umzug wegen schlechten Wetters abgesagt wurde. In Ludwigshafen waren es 450 Beamte, in Trier und Koblenz je rund 200 Beamten. Lewentz sagte, auch mit Blick auf die Sicherung der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit: «Da kommt viel auf die Polizei zu.»