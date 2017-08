Lied, Gruß, Kleidung? - Rheinland-Pfalz sucht ein Ritual für das Einheitsfest

Kalenderblatt Tag der Deutschen Einheit. Foto: Peer Grimm/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Für den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ruft Rheinland-Pfalz zur Suche nach einem Deutschland-Ritual auf. Für das Einheitsfest, das in diesem Jahr in Mainz gefeiert wird, fehlt nach Ansicht des Landes eine Tradition wie bei Nationalfeiertagen anderswo - zum Beispiel die Farbe Oranje am Königstag der Niederlande.