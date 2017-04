Luchse im Pfälzerwald machen Rehen bislang kaum zu schaffen

Mehrere tausend Rehe leben im Pfälzerwald - die Ansiedlung von bislang fünf Luchsen hat auf ihren Bestand bisher keinen großen Effekt. Für genauere Erkenntnisse werden ein Jahr nach dem Start eines Forschungsprojekts zum Verhältnis zwischen beiden Arten noch Daten zum Bestand des Rehwilds aufgenommen und in Modelle zur Populationsschätzung eingegeben, wie die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF), Carolin Tröger, in Trippstadt mitteilte.Der Bestand von Wildarten wird oft anhand von Jagdergebnissen hochgerechnet. «Wir zählen die lebenden Rehe», erklärte Tröger. Die Tiere in dem 180 000 Hektar großen Gebiet werden mit Infrarotkameras nachts von Autos aus erfasst. Außerdem wurden rund 30 fest installierte Fotokameras aufgestellt. Das Forschungsprojekt wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und dem rheinland-pfälzischen Umweltministerium finanziell unterstützt.«Es ist klar, dass der Luchs Rehe frisst und die Population beeinflussen kann», erklärte Tröger. Die erfassten Daten sollen in Zusammenarbeit mit der Stiftung Natur und Umwelt mit Daten zum Verhalten der freigelassenen Luchse verglichen werden. Je länger die Zeitreihen der Untersuchung, desto verlässlicher die Erkenntnisse. Die Forscher wollen auch untersuchen, ob die Rehe ihr Verhalten wegen der Luchse ändern und beispielsweise in offenere Landschaften ausweichen, die von den Katzen gemieden werden.Die Leiterin des Luchs-Projekts, Sylvia Idelberger von der Stiftung Natur und Umwelt, ist gespannt auf die Ergebnisse der Untersuchung: «Weil sich Erkenntnisse aus anderen Regionen nicht 1:1 auf den Pfälzerwald übertragen lassen, sind wir sehr froh, dass dies gemacht wird.»Anfang dieses Monats ist der fünfte Luchs im Pfälzerwald freigelassen worden. Das 18 Kilogramm schwere Weibchen stammt aus der Schweiz. Ein Anfang März ausgesetzter Luchs zeigte eine Neigung zu großen Touren und ist in die Vogesen gewandert. Insgesamt ist geplant, 20 Luchse in dem Gebiet anzusiedeln.