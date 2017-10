Luxair fliegt dreimal täglich Saarbrücken-Berlin

Eine Maschine vom Typ Fokker 50 der Luxair. Foto: Becker & Bredel/Archiv Foto: dpa

(Saarbrücken (dpa/lrs)) Die luxemburgische Fluggesellschaft Luxair wird vom 1. Januar 2018 an werktags dreimal täglich zwischen Saarbrücken und Berlin fliegen. Dies teilten die Betreiber des Flughafens am Montag in Saarbrücken mit.