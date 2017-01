Mainzer Landtag gedenkt der Millionen NS-Opfer - Hering wendet sich gegen "Verrohung von Sprache"

«Wir haben unser Land mit dieser Erinnerungskultur, mit Verständnis, Toleranz und Mitmenschlichkeit aufgebaut», erklärte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) vor Beginn der Sitzung mit Ansprachen der Publizistin Lea Rosh und des stellvertretenden Ministerpräsident Volker Wissing (FDP). Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nimmt als Bundesratspräsidentin an der zentralen Gedenkveranstaltung im Bundestag teil.



Das fortgesetzte Erinnern an die NS-Verbrechen muss nach den Worten des rheinland-pfälzischen Landtagspräsidenten Hendrik Hering (SPD) auch in Zukunft eine verpflichtende Aufgabe bleiben. «Wer die Bedeutung dieser Erinnerungskultur herabwürdigt, der tritt unsere Demokratie mit Füßen und verhöhnt die Opfer», sagte Hering zu Beginn einer Gedenksitzung des Landtags am Freitag in Mainz.



Im Beisein von Vertretern der jüdischen Gemeinde und der Kirchen sowie der beiden ehemaligen Ministerpräsidenten Rudolf Scharping und Kurt Beck (beide SPD) erinnerte Hering an Menschen aus der Pfalz und Rheinhessen, die in Vernichtungslager verschleppt und ermordet wurden.



Hering rief dazu auf, der «Verrohung von Sprache» entgegenzuwirken. Wer Politiker als «Vaterlandsverräter» und Journalisten als «Lügenpresse» beschimpfe, müsse sich bewusst sein, «dass er mit dieser Wortwahl nicht nur die Gegenwart meint, sondern auch die Vergangenheit heraufbeschwört»



Der seit 1996 bestehende Gedenktag erinnert an die Gräueltaten von 1933 bis 1945, an die Ermordung von sechs Millionen Juden und anderer Menschen, die wegen ihrer Herkunft, ihrer politischen Überzeugungen, ihrer sexuellen Orientierung oder wegen einer Behinderung verfolgt und getötet wurden. Am 27. Januar 1945 wurden die Menschen im deutschen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von Soldaten der Roten Armee befreit. Allein in Auschwitz-Birkenau wurden mindestens 1,1 Millionen Menschen vergast, zu Tode geprügelt oder erschossen, oder sie starben an Krankheiten und Hunger.

Mehr zum Thema

Peter Leyendecker (1898 bis 1978) aus Piesport ist vielleicht manchem als Heimatforscher in Erinnerung geblieben. Zum heutigen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus soll sein politisches und menschliches Engagement gewürdigt werden. In der Nazizeit war der Kommunist Verfolgung ausgesetzt, wurde aus dem Schuldienst entlassen. Der ehemalige Lehrer hat alsdann Menschen vor dem Zugriff der Gestapo geschützt. Nach dem Krieg wurde das kaum gewürdigt.