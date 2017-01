Lene heißt die (Stief-)Enkelin, verriet die 55 Jahre alte Regierungschefin. Ihr Mann, der frühere Trierer Oberbürgermeister Klaus Jensen (SPD), hatte drei Kinder in die Ehe mitgebracht - zwei Töchter und einen Sohn. Dreyer freut sich, dass der jüngste Familiennachwuchs nicht weit weg wohnt, sondern in Trier - wie auch ihr Mann und sie, wenn sie nicht in Mainz oder anderswo auf Reisen ist.