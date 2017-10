Mann auf Moselparkplatz brutal zusammengeschlagen - Zeugen gesucht

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv Foto: dpa

(Bernkastel-Kues) Ein junger Mann ist auf einem Parkplatz in Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich) brutal zusammengeschlagen worden. Er kam in der Nacht zum Samstag mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik, wie die Polizei weiter mitteilte.