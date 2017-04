Mann begeht mehr als zehn Straftaten innerhalb weniger Stunden

(Ludwigshafen (dpa/lrs)) Mehr als zehn Straftaten innerhalb weniger Stunden soll ein Mann in der Nacht zum Samstag in Ludwigshafen begangen haben. Am Ende der Kriminalitäts-Tour sei der betrunkene 41-Jährige in einer Polizeizelle gelandet, teilten die Beamten mit.