Mann entblößt sich in der Vulkaneifel vor Joggerin: Hund beißt zu

(Laacher See (dpa/lrs)) In der Vulkaneifel ist ein Exhibitionist am Dienstagmittag von einem Hund gebissen worden. Der Unbekannte überraschte eine Joggerin bei ihrer Runde am Laacher See, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.