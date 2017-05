Mann erschießt Nachbarin und sich selbst

(Homburg/Saarbrücken (dpa/lrs)) Ein Mann hat am Montag im Saarland seine Nachbarin und anschließend sich selbst erschossen. Die Frau saß in ihrem Auto, als sie von dem tödlichen Schuss getroffen wurde, wie ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken sagte.