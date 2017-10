Mann fährt mit über 3 Promille und ohne Führerschein Auto

Eine Frau sah den Mann am Samstagabend am Steuer sitzen und merkte sich das Kennzeichen, wie die Polizei mitteilte. Beamte trafen ihn dann kurz darauf zuhause an. Da der 39-Jährige bereits vor zwei Monaten betrunken gefahren war, hatte er auch keinen Führerschein mehr.



Pressemitteilung