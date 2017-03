Mann kommt bei Wadern von Straße ab und verbrennt in Auto

Mann kommt von Straße ab und verbrennt in Auto. Foto: Carsten Rehder/Archiv Foto: dpa

(Wadern (dpa/lrs)) Ein 81 Jahre alter Mann ist nach einem Unfall in der Nähe des saarländischen Wadern in seinem Auto verbrannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann am Mittwochabend auf der Landstraße 148 unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen plötzlich von der Straße abkam.