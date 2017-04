Mann mit vier Promille bei Spirituosen-Diebstahl erwischt

(Ludwigshafen (dpa/lrs)) Erst der misslungene Diebstahl einer Schnapsflasche hat einen volltrunkenen Mann in Ludwigshafen vom Weitertrinken abgehalten. Wie die Polizei am Freitag berichtete, wollte der 45-Jährige am Vortag eine Flasche Wodka in einem Supermarkt mitgehen lassen.