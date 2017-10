Mann nach Sex-Treffen mit Pistole bedroht - Spezialkräfte nehmen Täter im Saarland fest

Prostitution in der Öffentlichkeit: Immer wieder werden Frauen, die ihre Dienste anbieten, an viel befahrenen Straßen gesehen. Foto: dpa Foto: Malte Christians

(Dillingen (dpa/lrs)) Nach einer Internet-Verabredung zum bezahlten Sex in der Nähe eines Parkplatzes im saarländischen Dillingen ist ein Mann mit einer Pistole bedroht worden. Nachdem es am Donnerstag nicht zu den erhofften sexuellen Leistungen gekommen sei, habe der 27 Jahre alte Mann keine 180 Euro bezahlen wollen, teilte die Polizei am Freitag in Saarlouis mit.