Mann verliert unbemerkt Pkw-Anhänger und erstattet Diebstahlsanzeige

Symbolbild: Anhängerkupplung. Foto: Jens Schierenbeck

(Landau/Annweiler) Ein erst verlorener und dann als gestohlen gemeldeter Pkw-Anhänger hat der Polizei in der Südpfalz einen Einsatz beschert. Der Anhänger habe sich schon kurz nach der Abfahrt seines Besitzer in Annweiler selbstständig gemacht, berichtete die Polizei in Landau am Dienstag.