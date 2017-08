Mann will Nachbarin umbringen: 66-Jährige in Saarbrücken schwer verletzt

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeugs. Foto: Friso Gentsch/Archiv Foto: dpa

(Saarbrücken (dpa/lrs)) Ein 61-Jähriger hat in Saarbrücken versucht, seine 66-jährige Nachbarin umzubringen. Die Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Mann verschaffte sich am Mittwochabend Zugang zu ihrer Wohnung im Ortsteil Schafbrücke, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.