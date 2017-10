Mario Adorf gibt in ZDF-Dokudrama den Karl Marx

Mario Adorf. Foto: Henning Kaiser/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Mit Mario Adorf in der Hauptrolle hat das ZDF in Prag mit den Dreharbeiten für ein Dokudrama über Karl Marx begonnen. Mit dem Film wolle man den 2018 anstehenden 200. Geburtstag von Marx würdigen, teilte der Sender am Freitag in Mainz mit. Regie führt Christian Twente.