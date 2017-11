Massenkarambolage am Nürburgring: Mehrere Menschen verletzt

14 Fahrzeuge seien am späten Montagnachmittag aufeinander gefahren, nachdem der Fahrer eines Sportwagens Kühlflüssigkeit durch einen gerissenen Schlauchverlor, teilte die Polizei erst am Dienstagabend mit. Nach derzeitigem Ermittlunsgstand wurden bei dem Unfall in Höhe der Hatzenbach-Schikane drei Menschen leicht und zwei schwer verletzt.



Einen der Schwerverletzten mussten Feuerwehrleute aus dem Fahrzeug befreien. Er kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Polizei sprach von Glück, dass nicht mehr Menschen verletzt wurden.

Ein Video, das aus einem der Autos gefilmt worden ist, zeige gefährlich Situationen nach der Karambolage. Nachfolgende Autos kamen demnach mit hoher Geschwindigkeit angefahren, während die am Unfall beteiligten Menschen noch auf der Fahrbahn standen.