Maus ausgebüxt: Kuriose Notrufe bei Polizei Koblenz

Foto: dpa

(Koblenz (dpa/lrs)) Zwei kuriose Notrufe haben am Samstag die Polizei in Koblenz beschäftigt: Ein Mann alarmierte die Beamten, weil sein 10-Euro-Schein am Rheinufer ins Wasser gefallen war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.