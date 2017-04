Mauss-Anwalt: Ex-Agent hat nicht illegal an CDU gespendet

Mauss habe «keine illegalen Spenden getätigt», betonte der Anwalt in München. Die Spenden seien eindeutig zuzuordnen gewesen. Mauss habe aus seinem in Deutschland versteuerten Vermögen und als in Rheinland-Pfalz ansässiger Bürger einer Partei Geld zugewandt, das Recht stehe jedem zu. Weil Mauss von staatlicher Seite aus Sicherheitsgründen Anonymität gewährt worden sei, seien die Spenden nicht unmittelbar durch ihn oder unter Angabe des Geburtsnamens erfolgt.

Es geht um insgesamt 13 Spenden an den Kreisverband Cochem-Zell und der CDU-Landesverband von 1999 bis 2015, insgesamt 135 282 Euro. Die Bundestagsverwaltung hat ihre Annahme in einer vorläufigen Bewertung als illegal einstuft, weil der wahre Spender nicht erkennbar war. Das Parteiengesetz untersagt anonyme Spenden von mehr als 500 Euro.

Mauss' Anwalt betonte nun, die Rechtsauffassung der Bundestagsverwaltung werde nicht geteilt. Es gebe daher auch keine Veranlassung, Strafzahlungen festzusetzen. Wenn die Partei dies hinnehme, sei das die autonome Entscheidung der CDU.