Maxi-Pfarreien: Bistum Trier stellt überarbeiteten Entwurf vor

25 der Pfarreien sollten in Rheinland-Pfalz liegen, 10 im Saarland. Bis Ende September konnten Räte, Gremien, Gruppen und Interessierte nun zum geplanten Neu-Zuschnitt Stellung beziehen. Daraufhin wurde der Entwurf überarbeitet.

Eine neue Pfarreienstruktur hatte eine Synode des Bistums Trier 2016 als Teil eines umfassenden Reformpakets beschlossen. Nachdem der Entwurf vorlegt wurde, gab es auch Kritik, weil Gläubige den Verlust von Angeboten und Nähe zur Kirche befürchten. Nach früheren Angaben will Bischof Stephan Ackermann die Struktur Ende des Jahres in Kraft setzen. Anfang 2020 sollten die neuen Pfarreien «installiert» werden. Zum Bistum Trier gehören rund 1,4 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland.