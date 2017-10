Mehr Besucher beim Mosel-Musikfestival

Zu den Höhepunkten der größten rheinland-pfälzischen Klassikreihe zählten der Auftritt des Countertenor-Stars Valer Sabadus im Kloster Machern sowie das Konzert des Klavier-Shooting-Stars James Rhodes in Trier. Insgesamt standen beim Mosel-Musikfestival vom 8. Juli bis 3. Oktober rund 70 Konzerte an 40 Spielstätten auf dem Programm. Das landesweit älteste Klassik-Festival setzt auf einen Mix aus Stars und Nachwuchskünstlern. Für den Gründer und Intendanten des Festivals, Hermann Lewen, war es die letzte Saison. Seine Nachfolge tritt der jetzige Geschäftsführer Tobias Scharfenberger an. Er will dem Festival künftig einen jährlichen Themenschwerpunkt geben.