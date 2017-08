Mehr Bewerber als freie Lehrstellen in Rheinland-Pfalz

Jugendliche sitzen vor Monitoren. Foto: Christoph Schmidt/Archiv Foto: dpa

(Nürnberg/Saarbrücken) In Rheinland-Pfalz haben es junge Menschen in diesem Jahr etwas schwerer, einen Ausbildungsplatz zu finden, als im Bundesdurchschnitt. Dies teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mit.