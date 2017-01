Mehr Einwohner als je zuvor in Rheinland-Pfalz

(Bad Ems (dpa/lrs)) Rheinland-Pfalz hat so viele Einwohner wie nie zuvor. Zum Jahreswechsel 2016/17 lebten schätzungsweise 4 073 300 Menschen zwischen Rhein, Mosel und Lahn und damit etwa 20 500 mehr als noch ein Jahr zuvor. Das sei der Höchststand in der 70-jährigen Geschichte des Landes, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mit.