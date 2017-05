Mehr Fördermittel für den Städtebau in Rheinland-Pfalz

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD). Foto: Arne Dedert/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Die Mittel für die Förderung des Städtebaus in Rheinland-Pfalz steigen in diesem Jahr. Der Bund und das Land stellten voraussichtlich 86 Millionen Euro bereit, teilte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz mit.