Mehr Polizei und Kontrollen sollen Weihnachtsmärkte sicherer machen

Auch in diesem Jahr wird es auf Weihnachtsmärkten in Rheinland-Pfalz erhöhte Sicherheitsvorkehrungen geben. Die Polizei werde erneut mobile und stationäre Sperren einrichten und Zugänge kontrollieren, teilte das Innenministerium in Mainz als zentrale Anlaufstelle für Sicherheitsfragen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Es gebe nach wie vor eine «hohe abstrakte, aber keine konkrete Terrorgefahr». Das Innenministerium stimme die Sicherheitsmaßnahmen mit den Polizeipräsidien vor Ort ab, hieß es. Bei Bedarf sollen die Maßnahmen in Abstimmung mit den Veranstaltern ausgeweitet werden.



In Mainz und Kaiserslautern beispielsweise gelten die bereits im vergangenen Jahr getroffenen Vorkehrungen auch in dieser Saison: So wurden damals in der Innenstadt nach Möglichkeit Zufahrtssperren oder Verengungen eingerichtet, zudem gab es deutlich mehr Streifen von Polizisten und Mitarbeitern des Ordnungsamtes. All das sei auch in diesem Jahr im gleichen Umfang geplant, hieß es aus beiden Städten.



«Wir haben, wie fast alle größeren Städte, bereits im letzten Jahr vor dem Hintergrund der allgemeinen Sicherheitslage heraus das Sicherheitskonzept für den Weihnachtsmarkt angepasst», sagte Sandra Zehnle von der städtischen Pressestelle in Kaiserslautern. Dort wird kurz vor Beginn des Marktes am 27. November anhand der aktuellen Sicherheitslage geprüft und entschieden, welche Maßnahmen definitiv ergriffen werden. «Es besteht zudem ein ständiger Kontakt mit der Polizei, um gegebenenfalls auch noch während des Marktes auf eine veränderte Sicherheitslage reagieren zu können», sagte Zehnle.



Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016 waren die Sicherheitsvorkehrungen auch auf den Weihnachtsmärkten in Rheinland-Pfalz verschärft worden. «Selbstverständlich ist das, was in Berlin passiert ist, in die Überlegungen für dieses Jahr miteingeflossen», sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Dies sei aber schon bei anderen Großveranstaltungen, beispielsweise dem Mainzer Rosenmontagsumzug im Frühjahr, der Fall gewesen.