Mehr Sonne bis Dienstag

(Offenbach (dpa/lrs)) In den kommenden Tagen wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaft. Am Sonntag sei es zunächst heiter, später müsse örtlich mit Quellwolken gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag mit.