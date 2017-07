Mehr als 13 Millionen Euro Steuerhinterziehung im Weinbau

Weinrebe und Weinglas. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv Foto: dpa

(Koblenz (dpa/lrs)) Rheinland-pfälzische Steuerfahnder haben bei ihren Ermittlungen in Weinbaubetrieben weiterhin Erfolg. In 110 Fällen seien Steuern und Zinsen in Höhe von 13,2 Millionen Euro hinterzogen worden, teilte das Landesamt für Steuern am Mittwoch mit.