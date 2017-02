Mehr als 50 000 Besucher im Schnee am Erbeskopf (Fotos)

Rodeln, Ski fahren, Snowboard fahren: Der erste Schnee hat am Wochenende rund 10?000 Menschen auf den Erbeskopf gelockt. Und falls es wie prognostiziert gegen Ende der Woche wieder kälter wird, soll es auch am kommenden Wochenende zumindest wieder Kunstschnee geben. TV-Foto: Klaus Kimmling Wintersport auf dem Erbeskopf. Foto: Andreas Arnold/Archiv Foto: dpa Die Ausblicke, die sich von der Windklangskultur am Gipfel des Erbeskopfes bieten, sind einmalig.

(Deuselbach (dpa/lrs)) Mehr als 50 000 Wintersportler haben in dieser Saison bereits den Erbeskopf im Hunsrück besucht. Im Januar habe es am höchsten Berg von Rheinland-Pfalz (816 Meter) an 22 Tagen Liftbetrieb gegeben, sagte der Betriebsleiter der Wintersportanlage, Klaus Hepp, in Deuselbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) am Freitag. «Ich bin damit sehr zufrieden.»