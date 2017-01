Mehr als drei Mal so viele Norovirus-Infektionen wie üblich

(Berlin/Mainz (dpa/lrs)) Rheinland-Pfalz wird in diesem Winter von einer heftigen Norovirus-Welle erfasst. Allein in der Woche vor Weihnachten wurden 310 Erkrankungen gemeldet, wie aus einer neuen Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. In den vergangenen Jahren waren es in der Woche vor Weihnachten 60 bis 100 Fälle. Das Virus löst starken Durchfall und Erbrechen aus.